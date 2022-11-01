Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen M.K, Y.A. ve Ş.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
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