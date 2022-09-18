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7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında yerel mahkemece verilmiş mahkumiyet kararı bulunan 7 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sürat teknesinde yakalandı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:40
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Cuma günü saat 19.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığının İHA desteğiyle Gümüldür Mahallesi açıklarındaki sürat teknesine baskın düzenlendi.

Operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen A.İ, H.R.Ç, N.Ş, N.B, Ö.V.Ç, S.E. ve S.A. ile bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı tespit edilen M.E, H.A, M.B.K. ve O.K. yakalandı.

Yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında yerel mahkemece verilmiş mahkumiyet kararları olduğu, tutuksuz yargılandıkları ve ilgili dava dosyalarının halen istinafta bulunduğu tespit edildi.

FETÖ üyesi 7 kişi ile onları yurt dışına kaçırmaya çalışan 4 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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