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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü ile 8 organizatör yakalandı

Muğla'da düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis ile öğretmenlerin de bulunduğu FETÖ üyesi 9 kişi ile 8 organizatör şüphelisi Yunan adalarına kaçarken yakalandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 05:42
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü ile 8 organizatör yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü ile 8 organizatör yakalandı
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Emniyet, FETÖ/PDY üyelerinin Aydın'ın Didim ilçesinden, Yunan adalarına deniz yoluyla kaçacakları istihbaratına ulaştı.

Yapılan fiziksel ve teknik takip sonucunda şüphelilerin, Didim'in Akbük koyuna gittikleri belirlendi.

Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri ortak düzenlenen operasyonda, şüphelilerin Yunan adalarına kaçmak üzere bindikleri tekne durduruldu.

Teknede yapılan incelemede meslekten ihraç edilen polisler A.A., M.H.T., İ.Ö., F.S., M.C. ve öğretmenler B.S., S.D., A.K., Z.S.S. ile organizatör şüphelileri A.H.Ç., B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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