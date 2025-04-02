Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.D. ve E.D.'yi yakaladı.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan D.G.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan D.G.'nin "Terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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