Yunanistan'da 2 Türk sokak ortasında katledildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'da 2 Türk sokak ortasında katledildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Glyfada semtinde iki Türk güpegündüz uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Yunanistan’da şok etkisi yaratan saldırının mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Çatışmada bir Türk de yaralandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya siyah giyimli iki adamın girip, ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da cevap vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı.

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2 TÜRK ÖLDÜ

Çatışmada iki Türk öldürülürken, 1 Türk’ün de yaralandığı ifade edildi. Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yapılan soruşturma sonucunda 2 Türk vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Olay yerine yakın bölgede bir silah ve siyah bir ceket bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, olayın bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

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