Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (3 Kasım 2024)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20.03'te meydana gelen depremin derinliği ise 16.8 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise Ege Denizi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6.4 kilometre olarak ölçtü.

Deprem birçok kentte hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.