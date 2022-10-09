﻿Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında, saat 01.02'de, 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
YERİN 11 KİLOMETRE ALTINDA
AFAD verilerine göre deprem, yerin 11 kilometre altında oluştu.
Deprem Çanakkale'ye 610, İzmir'e 657, Aydın'a ise 735 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
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