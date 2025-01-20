Yunanistan'da avukatlar grev başlattı

Sariye Nur Dönmez
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı

Yunanistan'da avukatlar, cinsiyet temelli şiddeti önlemeye yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısına karşı 23-24 Ocak tarihlerinde ulusal çapta iki günlük grev ilan etti. Anayasal hakların ihlali gerekçesiyle tepki çeken yasa, ülkede geniş bir tartışma yarattı.

Yunanistan Barolar Birliği Koordinasyon Komitesi, cinsiyet temelli şiddetle mücadele amacı taşıyan yeni yasa tasarısını eleştirmek amacıyla iki günlük bir grev çağrısında bulundu. Tasarıda yer alan bazı düzenlemelerin masumiyet karinesi ve güçler ayrılığı gibi temel hukuk prensiplerini ihlal ettiğini öne süren komite, yasa taslağının hazırlanma sürecine dâhil edilmemelerinden de duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

11730140-e1695303197502.jpg

ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Bu hafta parlamentoya sunulan yasa tasarısı, mevcut Yunan yasalarının kapsamına girmeyen intikam pornosu, siber taciz ve işyerinde cinsel taciz gibi yeni suç unsurlarını hedefliyor. Tekrar eden suçlar için hapis cezası öngören tasarı, mağdurlar için de daha geniş koruma önlemleri içeriyor. Özellikle çocukların çevrimiçi tacizden korunması için elektronik izleme ve sınırlayıcı tedbirler gibi uygulamalar da planlanıyor.

Hükümetin 2024 yılında başlattığı ulusal sığınma ağı girişimiyle bağlantılı olan bu düzenleme, ülkede artan aile içi şiddet vakalarına karşı bir yanıt niteliğinde. Polis ve sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, 2020 yılından bu yana şiddet vakalarıyla ilgili şikayetlerde ciddi bir artış gözlemlendi.

ap21060676562182.jpg

AVUKATLARIN TEMEL İTİRAZLARI

Avukatlar, şiddetle mücadelede genel olarak hükümetin çabalarını desteklediklerini belirtmekle birlikte, tasarıda yer alan bazı maddelerin anayasal ilkelere aykırı olduğunu savunuyor. Koordinasyon Komitesi, “Tasarı, masumiyet karinesi, güçler ayrılığı ve orantılılık ilkelerini ihlal eden maddeler içeriyor,” ifadelerini kullandı.

deglwbf7dfl77fynjtkenb5k34.jpg

AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİNE UYUM SÜRECİ

Tasarı, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin 2024 yılında yayımladığı, kadınlara ve aile içi şiddete karşı mücadeleyi zorunlu kılan direktifiyle uyum sağlamayı hedefliyor. AB üyesi ülkelerden, zorla evlendirme ve siber takip gibi suçları cezalandırmalarını ve mağdurlara kapsamlı destek sağlamalarını talep eden yönergenin, 2027 yılına kadar ulusal yasalara entegre edilmesi gerekiyor.

shutterstock-1959821671-scaled.jpg

SIĞINMA AĞININ ÖNEMİ

Geçtiğimiz yıl 28 yaşındaki bir kadının, eski erkek arkadaşından korunmak için yardım istemek üzere gittiği karakolun önünde öldürülmesi, Yunanistan’da büyük bir infiale yol açmıştı. Bu trajedi, sığınma ağı ve koruyucu yasaların güçlendirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Avukatların gelecek hafta düzenleyeceği grev, yasanın ülkenin hukuk sistemi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

greece-law-and-justice-concept.jpg

Son Haberler
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı