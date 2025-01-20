Yunanistan'da avukatlar grev başlattı

Yunanistan Barolar Birliği Koordinasyon Komitesi, cinsiyet temelli şiddetle mücadele amacı taşıyan yeni yasa tasarısını eleştirmek amacıyla iki günlük bir grev çağrısında bulundu. Tasarıda yer alan bazı düzenlemelerin masumiyet karinesi ve güçler ayrılığı gibi temel hukuk prensiplerini ihlal ettiğini öne süren komite, yasa taslağının hazırlanma sürecine dâhil edilmemelerinden de duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR

Bu hafta parlamentoya sunulan yasa tasarısı, mevcut Yunan yasalarının kapsamına girmeyen intikam pornosu, siber taciz ve işyerinde cinsel taciz gibi yeni suç unsurlarını hedefliyor. Tekrar eden suçlar için hapis cezası öngören tasarı, mağdurlar için de daha geniş koruma önlemleri içeriyor. Özellikle çocukların çevrimiçi tacizden korunması için elektronik izleme ve sınırlayıcı tedbirler gibi uygulamalar da planlanıyor.

Hükümetin 2024 yılında başlattığı ulusal sığınma ağı girişimiyle bağlantılı olan bu düzenleme, ülkede artan aile içi şiddet vakalarına karşı bir yanıt niteliğinde. Polis ve sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, 2020 yılından bu yana şiddet vakalarıyla ilgili şikayetlerde ciddi bir artış gözlemlendi.

AVUKATLARIN TEMEL İTİRAZLARI

Avukatlar, şiddetle mücadelede genel olarak hükümetin çabalarını desteklediklerini belirtmekle birlikte, tasarıda yer alan bazı maddelerin anayasal ilkelere aykırı olduğunu savunuyor. Koordinasyon Komitesi, “Tasarı, masumiyet karinesi, güçler ayrılığı ve orantılılık ilkelerini ihlal eden maddeler içeriyor,” ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGESİNE UYUM SÜRECİ

Tasarı, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin 2024 yılında yayımladığı, kadınlara ve aile içi şiddete karşı mücadeleyi zorunlu kılan direktifiyle uyum sağlamayı hedefliyor. AB üyesi ülkelerden, zorla evlendirme ve siber takip gibi suçları cezalandırmalarını ve mağdurlara kapsamlı destek sağlamalarını talep eden yönergenin, 2027 yılına kadar ulusal yasalara entegre edilmesi gerekiyor.

SIĞINMA AĞININ ÖNEMİ

Geçtiğimiz yıl 28 yaşındaki bir kadının, eski erkek arkadaşından korunmak için yardım istemek üzere gittiği karakolun önünde öldürülmesi, Yunanistan’da büyük bir infiale yol açmıştı. Bu trajedi, sığınma ağı ve koruyucu yasaların güçlendirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Avukatların gelecek hafta düzenleyeceği grev, yasanın ülkenin hukuk sistemi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.