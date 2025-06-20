Yunanistan'da cari açık dengeleniyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'da cari açık dengeleniyor

İthalat ve ihracatta düşüş dikkat çekerken, hizmet gelirlerindeki artış Yunanistan'ın cari açığını sınırlı da olsa dengelemeye başladı.

Yunanistan Merkez Bankası'nın açıkladığı nisan verilerine göre ülkenin cari açığı geçen yılın aynı dönemine göre daralarak 2.112 milyar euroya indi. 2024 Nisan ayında bu rakam 2.498 milyar euro seviyesindeydi. Böylece ülkede cari açık üst üste üçüncü ay da devam etti.

Dış ticaret açığı da yıllık bazda 3.1 milyar eurodan 2.9 milyar euroya geriledi. İhracat 4.37 milyar eurodan 3.76 milyar euroya, ithalat ise 7.5 milyar eurodan 6.64 milyar euroya düştü.

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Hizmetler dengesinde olumlu bir tablo görülüyor. Bu alandaki fazla, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 0.94 milyar eurodan 1 milyar euroya çıktı. İlk gelir dengesi kaleminde de dikkat çekici bir iyileşme yaşandı; açık 0.17 milyar eurodan 0.005 milyar euroya indi.

Ancak ikincil gelir dengesinde olumsuzluk göze çarpıyor. Açık 0.14 milyar eurodan 0.23 milyar euroya yükseldi. Ocak-Nisan dönemi toplam cari açığı ise 6.58 milyar eurodan 0.322 milyar euroya geriledi.

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