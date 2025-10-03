Yunanistan'da Daltonlar operasyonu

Yunanistan polisi cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye sınırındaki Sofulu kasabasında 13 Türk vatandaşının Dalton çetesiyle bağlanıtılı olarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yedi erkek ve altı kadın Yunan polisi tarafından yakalandı.

Meriç Nehri’ni yasa dışı yollardan geçerek ülkeye giren şüphelilerin, yanlarında 147 tabanca ile çok sayıda şarjör taşıdıkları belirtildi.

Yetkililer silahların, “Daltonlar” çetesinin üyelerine ulaştırılmak üzere Avrupa’ya sokulmaya çalışıldığını söyledi.

Sözcü'deki habere göre Yunan polisi, silahların gizlenmiş halde bulunduğunu ve alıcıların sınır bölgesinde engellendiğini aktardı.

Saatler süren operasyon sonucunda şüphelilerin takip edildiği, sonra da müdahale sonucu yakalandıkları belirtildi.

Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Birimi, bu sevkiyatın yalnızca Yunanistan’daki değil, İspanya başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerindeki çete faaliyetleri için planlandığını düşünüyor.