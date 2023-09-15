Yunanistan'da Daniels fırtınasından 200 bin hayvan telef oldu

Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Lefteris Avgenakis'e göre, Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya'daki Yunan Tarım Sigortaları Kurumu'na (ELGA) 200.000'den fazla ölü hayvan beyan edildi.

Larissa'daki Kriz Koordinasyon Merkezi'nden konuşan Avgenakis, şu ana kadar 61 bin 786 koyun ve keçi, 19 bin 355 domuz, 5 bin 306 büyükbaş hayvan ve 123 bin 810 kuşun öldüğünün bildirildiğini söyledi.

Avgenakis'e göre hayvancılık birimlerine yaklaşmada zorluk yaşanıyor, bu da ölü hayvanların toplanması ve yönetilmesinde sorunlara yol açıyor.

Avgenakis, "halk sağlığını ilgilendiren sorunlarla ilgilenmenin hepimizin sorumluluğunda olduğunu" belirterek bireyleri sağlık tehlikelerinden kaçınmak için önlemler almaya teşvik etti.