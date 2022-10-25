Yunanistan'da deniz yolları çalışanları grevde

Yunanistan Denizciler Federasyonunun (PNO) çağrısı ile bir günlük greve giden işçiler, Pire'deki Karaiskaki Meydanı'nda eylem yaptı.

İşçiler, eylemde, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve maaş artışına yönelik taleplerini dile getirdi.

Gemiler limanlarda demirli kalırken, seyahat şirketleri planlanmış seferleri erteledi.