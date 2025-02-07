Yunanistan’da dış ticaret açığı daraldı

Yunanistan’ın dış ticaret açığı, 2024 yılı Aralık ayında 3,1 milyar avro olarak gerçekleşerek, 2023 yılının aynı ayındaki 3,4 milyar avroluk açığa kıyasla daralma gösterdi. Bu gelişmede, ihracattaki artış ve ithalattaki hafif gerileme etkili oldu. Aralık ayında ihracat, yıllık bazda %7,8 artış göstererek 4,0 milyar avroya ulaştı. Bu yükseliş, üçüncü ülkelere yapılan satışların %11,6 ve Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın %4,6 artmasından kaynaklandı.

Öte yandan, ithalat aynı dönemde %0,2 düşüşle 7,1 milyar avroya geriledi. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat %2 azalırken, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalat %1,4 artış gösterdi. Böylece, ithalatın genel seyrinde hafif bir gerileme yaşandı.

2024 yılının tamamına bakıldığında, Yunanistan’ın toplam dış ticaret açığı 34,6 milyar avroya yükselerek 2023 yılındaki 32,1 milyar avroluk açığı geride bıraktı. Bu artış, ihracatın yıllık bazda %2,2 gerilemesine ve ithalatın %1,7 artmasına bağlı olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, Yunanistan’ın ticaret dengesindeki gelişmeleri değerlendirirken, üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilerin ve küresel ekonomik dinamiklerin belirleyici faktörler arasında olduğunu vurguluyor. Özellikle Avrupa Birliği ile ticarette gözlenen büyüme trendi, ülkenin dış ticaret dengesini etkilemeye devam ediyor.