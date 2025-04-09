Yunanistan'da ekonomik kriz hayatı vurdu! İşçi ve memurlar sokağa indi

Yunanistan’ın başkenti Atina'da işçi ve memurlar hayatını durdurdu.

Kamu ve özel sektör çalışanları; ücret artışı, uygun fiyatlı konutlar, düşük yaşam maliyeti, artan personel ve altyapı yatırımları talep ederek ülke genelinde genel greve çıktı.Yapılan protestolar, Yunanistan genelinde kamu hizmetlerini kesintiye uğratırken feribotlar limana bağlandı, uçuşlar durduruldu. İşçi sendikaları artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek amacıyla daha yüksek ücretler talep ederken toplu taşıma araçlarının yalnızca yarı zamanlı çalıştığı bildirildi.

2 İŞÇİ SENDİKASI ÇAĞRIDA BULUNDU!

Protesto ve grev çağrısı Yunanistan'ın mali krizi sırasında uluslararası kurtarma paketlerinin bir parçası olarak hurdaya çıkarılan toplu pazarlık haklarının tam olarak geri verilmesini talep eden kamu ve özel sektörü kapsayan iki ana sendika tarafından yapıldı.

Yunanistan, 2009-18 borç krizinden çıkarken bu kriz, yaklaşık 290 milyar euro (319 milyar dolar) değerinde kurtarma paketleri ve bu yıl yüzde 2,3 oranında görülen ekonomik büyüme için ücret ve emekli maaşlarında kesintilere yol açtı. Atina hükümeti, aylık asgari ücreti kümülatif olarak yüzde 35 artırarak 880 euroya (970 dolar) çıkarırken işçi sendikaları, birçok hanenin artan gıda, enerji ve barınma maliyetleri arasında hala geçim sıkıntısı çektiğini belirtiyor.

ULAŞIM DURDU

Yunanistan’da artan yaşam maliyetleriyle mücadelede yüksek maaş talep eden işçilerin 24 saatlik greve gitmesi sonucu ülkede ulaşım durdu.

Yunanistan’da, artan yaşam maliyetleriyle başa çıkabilmek için daha yüksek ücretler talep eden ülkenin en büyük iş sendikaları greve gitti. Yunanistan’da işçilerin grev kararının ardından ulaşım durdu. Bir günlük grev nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiği ülkede uçak ve tren seferleri de durdu. Ülke genelinde tren seferleri dururken, başkent Atina'daki otobüs ve metro çalışanları da iş bırakma eylemi yaptı.