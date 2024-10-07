Yunanistan'da feci kaza. Futbolcu Christos Kermelidis yanarak can verdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kermelidis, yol kenarındaki bariyerlere ve ardından bir elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilinden çıkamayan futbolcu, feci bir şekilde can verdi.
Yunanistan'ın Larissa kentinde yaşayan genç futbolcu geçirdiği trafik kazasında yanan otomobili içinden çıkamayarak feci şekilde can verdi.
Yunanistan'ın Larissa kentindeki Achilleas Farsalos kulübünde profesyonel olarak futbol oynayan 27 yaşındaki Christos Kermelidis pazar günü erken saatlerinde kullandığı otomobil ile seyir halinde iken Larissa kenti çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere ardından elektrik direğine çarptı.
KAZA SONRASI YANARAK CAN VERDİ
Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilden çıkmayı başaramayan genç futbolcu Kermelidis feci şekilde yanarak can verdi. Olay sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.