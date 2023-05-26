Yunanistan'da göçmen botu faciası: 3 ölü

Yetkililer, göçmenleri taşıyan bir botun Yunanistan'ın tatil adası Mikonos yakınlarında alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

Ege Denizi'ndeki olay bugün erken saatlerde meydana geldi. Sahil güvenlik ve özel gemilerin yanı sıra iki kurtarma helikopterinin de yer aldığı aramanın, biri Filistinli diğeri Suriyeli iki kişinin kıyıya yakın kayalıklara yüzerken yetkililer tarafından fark edilmesinin ardından başlatıldı.

İki yetişkin kadın ve bir yetişkin erkeğin cesetleri birkaç saat sonra denizde bulundu. Sahil Güvenlik sözcüsü Nikos Kokkalas, arama alanında ılımlı rüzgarların hakim olduğunu belirterek, olayın sabah 6 sularında Mikonos'un kuzeydoğu kıyısı açıklarında meydana geldiğini sözlerine ekledi.