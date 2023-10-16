Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 3 ölü

Yunanistan'ın Sömbeki adası yakınlarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi öldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan'da göçmen teknesi battı: 3 ölü

Editör: İsa Karaarslan

Yunan Sahil Güvenliği, Türkiye'nin batı kıyılarına yakın Sömbeki adası açıklarında bir göçmen teknesinin batmasının ardından üç cesede ulaştı.

Yapılan açıklamada, gemi ve helikopterle yürütülen kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak bulunurken, 2 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Yunan makamlarının zor durumdaki teknelere yönelik çok sayıda kurtarma operasyonuna rağmen bu bölgede çok sayıda gemi kazası meydana geliyor ve çoğu zaman mağduriyet yaşanıyor.

Yunan makamları, medya ve insan hakları STK'ları tarafından sıklıkla, Yunan topraklarına gelenlerin sayısını sınırlamak amacıyla göçmenleri Türk sularına yasa dışı geri itmekle suçlanıyor.

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