Yunanistan'da halk sandık başında

Yunanistan'da halk yerel idarecileri seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor.

KAYNAK: AA
Yunanistan'da halk sandık başında

Ülke genelinde düzenlenen yerel seçimler için sandıklar saat 07.00'de açıldı.

Seçmenler hem belediye başkanlarını hem de bölge valilerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

Seçimde, Yunan vatandaşlarının yanı sıra Yunanistan'da sürekli ikamet eden Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da oy kullanabiliyor.

Oy verme işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yunanistan'daki yerel seçim sistemine göre, seçime partiler değil, aday listeleri katılıyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini açıklayabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde, birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde, o bölgede en başarılı ilk iki adayın 15 Ekim'de tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.

Seçilen adaylar 1 Ocak 2024'ten itibaren göreve başlayacak ve 5 yıl boyunca hizmet verecek.

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