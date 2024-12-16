Yunanistan’da 'Hayalet Köyler' çoğalıyor

Yunanistan’da nüfus düşüşü, özellikle kırsal kesimleri hayalet köylere dönüştürüyor. Peloponez’deki Lasta köyü, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri. Köyde yalnızca 12 kişi yaşıyor ve bir zamanlar dolup taşan kafe, şimdi müşterilerin kendi kahvelerini hazırladığı bir alana dönüşmüş durumda. Hızla yaşlanan nüfus, ülkede sosyal ve ekonomik dengeleri zorluyor.

Son verilere göre Yunanistan, Avrupa’daki en düşük doğum oranlarına sahip ülkelerden biri. 1950’de kadın başına 2,1 olan doğurganlık oranı, bugün 1,3’e düştü. Bu oran, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken seviyenin çok altında. 2023’te 71.400 bebek dünyaya geldi, ancak bu sayı neredeyse iki ölüm için bir doğum anlamına geliyor.

EKONOMİK İYİLEŞME VE DEMOGRAFİK TEHDİT

Yunanistan, ekonomik krizi geride bırakmaya çalışsa da demografik kriz, büyüme potansiyelini tehdit ediyor. Başbakan Kyriakos Mitsotakis, geçen yıl düzenlenen Demografi Konferansı’nda, bu durumu Yunan toplumu için varoluşsal bir tehdit olarak tanımladı. Özellikle genç nüfusun kırsaldan büyük şehirlere ve hatta yurtdışına göç etmesi, kırsal bölgeleri tamamen boşaltıyor.

2021 sayımına göre, Yunan nüfusunun %53,5’i Atina ve Selanik çevresinde yoğunlaşmış durumda. Ancak, bu göçler kırsaldaki turistik bölgeler de dahil olmak üzere diğer yerleşimlerde nüfus kaybına yol açıyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Yunan hükümeti, demografik krizi çözmek için yeni politikalar geliştiriyor. Geçen yıl kurulan Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı, 2035’e kadar 20 milyar avroluk teşvik paketini devreye sokmayı hedefliyor. Çocuk yardımları, vergi indirimleri ve ebeveyn izni gibi destekler, gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yunanistan’ın geleceği için bu demografik dönüşümün acil önlemlerle karşılanması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Mitsotakis’e göre, bu mücadele ülkenin kaderini belirleyecek.

Yunanistan'da Yunan kalmayacak. Saatli bomba komşuda mı patlayacak