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Yunanistan'da insan hakları örgütüne mali soruşturma

Yunanistan'da insan hakları alanında faaliyet gösteren "HumanRights360" isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyelerinin ekonomik faaliyetlerinin mercek altına alınacağı bildirildi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:23
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Yunanistan'da insan hakları alanında faaliyet gösteren HumanRights360 isimli Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin ekonomik faaliyetlerinin mercek altına alınacak

Yunanistan'da insan hakları örgütüne mali soruşturma
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) gelen fonların iyi yönetilemediği gerekçesiyle STK üyeleri hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.

Kara Para Aklamayla Mücadele Biriminin yaptığı araştırma sonucunun inceleneceğinin belirtildiği haberde, Birimin, STK üyelerinin banka hesaplarını da dondurduğu aktarıldı.

Söz konusu STK ise yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek tüm ekonomik faaliyetlerinin Yıllık Faaliyet Raporunda bulunduğunu, tüm bağışçılara gönderildiğini ve kendi internet sayfalarında yer aldığını ifade etti.

Başta göçmenler olmak üzere, dezavantajlı ve korunmasız grupların haklarının savunulması için çalışan "HumanRights360", çeşitli konulardaki insan hakları ihlallerine dikkati çekiyor.

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