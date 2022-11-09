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Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da işçi ve memurlar, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla 24 saatlik grev düzenliyor.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 18:39
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Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da işçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti
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Grev kapsamında toplu taşıma araçları çalışanları günün büyük bir bölümünde iş bırakırken başkent Atina'da taksiler gün boyu hizmet vermeme kararı aldı. Deniz yolları ulaşımı da 24 saatliğine durduruldu. Greve basın mensupları da katıldı.

Grev kapsamında Atina merkezinde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Parlamento binasına doğru yürüyen binlerce eylemci, fiyat artışlarının durdurulmasını ve maaşların artırılmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Atina İnşaat İşçileri Sendikası Başkanı Yannis Anagnostou, gıda, benzin ve enerji fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, "Gelirlerimizi kötü etkileyen hayat pahalılığına karşı tedbir alınmasını, maaşlarımızın artırılmasını istediğimiz için buradayız." dedi.

Sakin başlayan eylemin sonunda meclis binasının önüne molotofkokteyli atan eylemcileri polis biber gazıyla uzaklaştırdı.

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