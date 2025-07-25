Yunanistan'da krediler hız kesti

Yunanistan Merkez Bankası’nın Haziran 2024 dönemine ilişkin verileri, ülkede toplam kredi hacminin yıllık bazda yüzde 6.8 oranında arttığını ortaya koydu. Ancak bu oran, son dört ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor. Mayıs 2024’te yüzde 6.9 olan artış oranı, Haziran’da sınırlı da olsa düşüş göstererek, ekonomik hareketliliğin yavaşladığına işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası’nın sıkılaşan para politikası çerçevesinde Euro Bölgesi’nde genel bir kredi daralması yaşanırken, Yunanistan da bu sürecin dışında kalamadı. Ülkedeki kredi dinamikleri özellikle özel sektör cephesinde belirgin şekilde etkilendi. Haziran ayında özel sektöre sağlanan krediler, bir önceki aya göre yüzde 11.3’ten yüzde 10.2’ye geriledi. Bu düşüş, şirketlerin yatırım iştahında azalmaya işaret ediyor.

Buna karşın kamu kesimi için ayrılan kredi kaynaklarında bir miktar toparlanma gözlendi. Devletin kullandığı kredi hacmi Haziran ayında yüzde 1.2 artış gösterdi. Mayıs ayındaki yüzde 0.2’lik sınırlı artışla kıyaslandığında bu oran, kamu harcamalarının yeniden ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle altyapı projeleri ve sosyal harcamalar kapsamında kamu tarafında yeni borçlanma planlarının devreye alındığı belirtiliyor.

ÖZEL SEKTÖR YAVAŞLIYOR, YATIRIM İŞTAHI AZALIYOR

Kredi genişlemesindeki bu yavaşlama, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere özel sektörün yeni yatırımlar konusunda daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor. Avrupa Birliği fonlarının akış hızında görülen gecikmeler ve dış talepteki belirsizlik, iş dünyasının finansmana erişimini daha riskli hale getiriyor.

Uzmanlar, enflasyonist baskıların da bu süreci etkilediğini vurguluyor. Özellikle enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, işletmelerin kredi talebini sınırlıyor. Tüketici kredilerinde ise yavaşlama daha sınırlı. Hanehalkının tüketim eğiliminde belirgin bir değişim olmasa da, yüksek faiz oranları nedeniyle konut ve taşıt kredisi talebinde düşüş gözleniyor.

Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odası, yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin kredi genişlemesinden daha az destek alacağını öngörüyor. Yetkililer, mali disiplinin korunması adına kamu borçlanmasının da sınırlı tutulacağını, böylece enflasyonla mücadelede para politikalarının destekleneceğini ifade ediyor.

KAMU HARCAMALARI ARTIYOR, BORÇLANMA DİKKATLE İZLENİYOR

Kamu tarafında gözlenen kredi artışı, bütçeden sağlanan desteklerin genişletildiğini gösteriyor. Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar, borçlanma ile takviye ediliyor. Ancak Avrupa Komisyonu’nun Yunanistan için hazırladığı 2024 ilk yarıyıl raporunda, bütçe disiplininden sapmama uyarısı yinelendi.

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırım döngüsünde sona gelindiği yönündeki sinyalleri de dikkate alan Yunanistan Maliye Bakanlığı, yeni dönemde borçlanma maliyetlerinin yüksek kalabileceği uyarısında bulundu. Özellikle dolar karşısında eurodaki dalgalanmalar, dış borç ödemelerinde planlamayı zorlaştırıyor.

Yunanistan ekonomisinde kredi büyümesinin seyri, aynı zamanda ülkenin ekonomik toparlanma sürecini de yakından ilgilendiriyor. 2008 sonrası borç krizinden ağır etkilenen ve uzun yıllar kemer sıkma politikaları uygulayan ülke, son yıllarda yeniden büyüme patikasına girmişti. Ancak küresel ekonomik belirsizlikler, bu toparlanmayı yavaşlatabilir.

Yunanistan’ın kredi piyasasındaki son gelişmeler, sadece iç dinamiklerle değil, aynı zamanda küresel finansal ortamla da doğrudan bağlantılı. Haziran 2024 verileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar açısından temkinli bir döneme işaret ediyor. Özel sektörün kredi iştahındaki düşüş ve kamu borçlanmasındaki artış, ülkenin finansal istikrarı açısından yakından izlenmeye devam edecek.