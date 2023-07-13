Yunanistan’da Mason Locası’na bombalı saldırı

Yunanistan'ın Büyük Mason Locası binasına el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Yunanistan’da Mason Locası’na bombalı saldırı

AA

Yunanistan Devlet Televizyonunun (ERT) haberinde, başkent Atina'daki Büyük Mason Locası binası önünde yerel saatle 06.30'da EYP ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırganların telefon ederek "patlama olacağı" ihbarında bulunduğu ancak EYP'nin, uzmanlar olay yerine varmadan infilak ettiği aktarıldı.

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluştu.

Yapılan inceleme sonucu binanın içinde ikinci bir şüpheli kutu daha bulundu. Kuku, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Patlamanın olduğu bölge, trafiğe kapatılarak ayrıntılı inceleme başlatıldı.

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