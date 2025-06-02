Yunanistan'da on beş yılda binlerce doktor yurt dışına göç etti

Kaynak: AA
Yunanistan'da on beş yılda binlerce doktor yurt dışına göç etti

Yunanistan'da ekonomik krizin iyice hissedilmeye başlandığı 2010’dan bu yana yaklaşık 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde düşük maaşlar, aşırı iş yükü, personel yetersizliği ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle çok sayıda doktorun yurt dışına gitmeyi tercih ettiği belirtildi.

Devlet hastanelerinde görevli genç hekimlerin, ayda 1500 avronun altında maaş aldıkları, haftalık 65 saati aşan mesai süreleriyle karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

Göç eden doktorların büyük bölümünü 25 ile 44 yaş aralığındaki genç uzmanların oluşturduğu, bu durumun sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmesinin yanı sıra ülkenin üretken nüfusunu da olumsuz etkilediği vurgulandı.

İngiltere, Almanya, Fransa, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, Yunan doktorların en çok tercih ettiği ülkelerin arasında yer aldığı belirtildi.

Son Haberler
Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı! Tüketicilere müjdeli haber
Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı! Tüketicilere müjdeli haber
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'ndan ayrıldı
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de
Fransa Açık'ta Zverev ve Boisson çeyrek final'de
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Şahinbey’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Can Borcu’nda büyük skandal! Seyirciyi çileden çıkardı
Can Borcu’nda büyük skandal! Seyirciyi çileden çıkardı