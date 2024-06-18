Yunanistan'da orman yangını uyarısı

Atina Ulusal Gözlemevinden (EAA) yapılan açıklamada, kuzey rüzgarlarının etkili olacağı Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam ve Girit'te 21 Haziran’a kadar orman yangını riskinin yüksek olacağı belirtilirken ormanlık alanlara yakın olan vatandaşların yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

İTFAİYECİ YARALANDI

Diğer taraftan son 24 saat içinde 35 orman yangınının yaşandığı Yunanistan’da, geçtiğimiz gün Drama'daki orman yangınında bir itfaiye erinin yaralandığı ifade edildi. İtfaiyecinin yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştuğu iletilirken itfaiyecinin tedavisinin Drama Hastanesinde devam ettiği kaydedildi.