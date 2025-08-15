Yunanistan'da ormanları yakan 3 genç hakim karşısına çıktı

Yunanistan’ın Achaia bölgesinde geçen Salı akşamı çıkan orman yangınıyla ilgili olarak tutuklanan üç kişiden ikisi, hafta sonu savcılıkta ifade vermek üzere süre aldı. 19 yaşındaki bir genç ve 27 yaşındaki bir yetişkin, Patra Adliyesi’ne öğleden sonra saat 17.00 civarında getirildi.

19 yaşındaki genç, suçunu itiraf ederek yangını başlattığı noktayı gösterdi. Ancak 27 yaşındaki şüpheli, tüm suçlamaları reddetti ve olay günü alkol aldığını belirterek hafıza boşlukları yaşadığını savundu.

HALK TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Tutukluların adliyeden çıkışı sırasında kalabalık tarafından sözlü tacize maruz kaldıkları bildirildi. Vatandaşlar, “Tüm Patra’yı yaktınız” diye bağırarak tepkilerini dile getirdi. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleriyle kayıt altına alındı.

Özellikle bir kadının, şüphelileri motosiklet üzerinde şüpheli şekilde gördüğü ve plakalarını not ederek polise bilgi verdiği öğrenildi. Bu sayede polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edebildi.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Yangınla bağlantılı olarak tutuklanan 25 yaşındaki üçüncü kişi ise dün öğleden sonra Geriatri Merkezi bölgesinde yakalandı. Polis, yangın sırasında şüphelinin bölgede bulunduğunu ve ayrıldıktan kısa süre sonra yangının başladığını açıkladı.

Olayın ardından O.P.K.E. ve Achaia Polis Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takip ederek yakaladı. 25 yaşındaki şüpheli, savcılığa çıkarıldıktan sonra cumartesi günü ifade vermek üzere süre aldı.

Patra’daki yangın vakası, bölgede halkın tepkisini çekerken, polis ve adli makamların olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Yangının çıkış nedenleri ve tutukluların olaydaki rollerine ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.