Yunanistan'da polisi yaralayan holigan yakalandı

Yunanistan'da perşembe gecesi Olimpiakos ve Panathinaikos spor kulüplerinin voleybol maçı sırasında çıkan olaylarda bir polisin ağır yaralanmasına neden olan kişinin yakalandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Yunanistan'da polisi yaralayan holigan yakalandı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, "Melina Mercury" kapalı spor salonunda Olimpiakos ve Panathinaikos voleybol maçı oynandığı sırada görevli olan polisi yaralayan 18 yaşındaki Yunan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Olimpiakos taraftarı olduğu belirtilen gencin, suçunu itiraf ettiği ve kendisini saldırı için yönlendiren kişiler hakkında bilgi verdiği kaydedilen haberde, olaylar sırasında bacağına işaret fişeği isabet eden 31 yaşındaki polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde Başbakanlıkta ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla dün yapılan olağanüstü toplantıda alınan holiganizmle mücadeleye ilişkin kararların yarın açıklanması bekleniyor.

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