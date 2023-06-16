Olympiakos hükmen şampiyon oldu

Yunanistan Basketbol Ligi’nde ezeli rakipler Panathinaikos ile Olympiakos final serisinin 4. maçında karşı karşıya geldi. Olympiakos’un kazanması halinde şampiyon olacağı maçın 3. Çeyreğinde ortalık bir anda karıştı.

SİS BOMBASI VE MEŞALE FIRLATTILAR

Ajanspor'da yer alan habere göre, karşılaşmanın 3.çeyreğinde bitime 3 dakika kala 63-35 Olympiakos üstünlüğü yaşanırken bir grup Panathinaikos taraftarı rakip bench'e sis bombası ve meşale gibi yabancı maddeler fırlatmaya başladı. Yaşanan bu olaylar sonrası hakemler maça ara vermek zorunda kaldı.

HÜKMEN GALİP SAYILDI

Olympiakos rakip taraftarının bu sakinleşmemesi ve sportmenlik dışı bu olaylara devam etmesi sebebiyle maç iptal edilirken Olympiakos hükmen galip sayıldı. Bu sonuç ile birlikte seride 3-1 öne geçen Olympiakos üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.