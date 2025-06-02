Yunanistan'da şok erteleme: Ergin Ataman'a sezonu bitti mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Yunanistan'da şok erteleme: Ergin Ataman'a sezonu bitti mi?

Panathinaikos Olympiakos arasında oynanacak 3. maç ertelendi. Final serisinin devam edip etmeyeceği taraflarla yapılacak görüşmeden sonra belli olacak.

Panathinaikos ile Olympiakos arasında çarşamba akşamı oynanacak olan Yunanistan Ligi Final serisi 3. maçı 'devlet kararıyla' ertelendi. Şartlar normalleşmezse final serisinin iptal edilmesi ihtimali de gündemde.

Ekiplerle yapılacak toplantının ardından, aksiyonun devam edip etmeyeceğine dair başka bir karar verilecek.

Yunan hükümeti, Panathinaikos Aktor ile Olympiakos arasında oynanacak beş maçlık serinin 3. maçının ertelendiğini ve finallerin tamamen iptal edilebileceğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, pazar akşamı şampiyonluk serisinin 2. maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından bugün kararı duyurdu. Panathinaikos serinin geri kalanı için güvenli bir ortam oluşturma çabasıyla hükümet yetkilileriyle görüşmeye hazırlanıyor. Marinakis'in açıkladığı üzere, toplantı başarısız olursa finaller iptal edilecek.

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