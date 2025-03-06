Yunanistan'da 4 muhalefet partisi, hükümete karşı ortak gensoru sundu. Gensorunun nedeni, 2 yıl önce 57 kişinin öldüğü tren kazası sonrası hükümete duyulan güven kaybıydı. Önergenin ardından Atina sokakları karıştı. Olaylara polis müdahale etti.

GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK

Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Miçotakis hükümeti için cuma günü güven oylaması yapılacak.

Yunanistan'da 2023'teki ölümcül tren kazası nedeniyle Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Önerge, 85 milletvekili tarafından imzalanırken, Miçotakis hükümeti için cuma günü güven oylaması yapılacak.

Milletvekilleri, hükümetin kazanın sorumluluğundan kaçtığını, kritik güvenlik açıklarını düzeltmediğini ve delilleri örtbas ettiğini öne sürerek, "Hükümetin halkın desteğini kaybettiğini" belirtti. Miçotakis hükümeti, ise tüm suçlamaları reddederek, 300 sandalyeli parlamentoda 156 sandalyeye sahip olması nedeniyle güvenoyu almayı beklediğini açıkladı.

Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefetin iddialarının "uluslararası çalkantılı dönemde Yunanistan'ın iç siyasi istikrarını tehdit ettiğini" belirterek, "Hükümet olarak, devlet işletmesi tarafından yönetilen demiryolu ağını 2027'ye kadar modernize edeceğiz ve bakımını üstlenecek yabancı bir şirketle anlaşacağız" dedi.

YUNANİSTAN İÇİN ERKEN SEÇİM KAPIDA...

Yunanistan parlamentosunda gensoruya ilişkin görüşmelerin ardından 7 Mart akşamı hükümet, güvenoyu isteyecek.

Hükümetin güvenoyu alamaması halindeyse ülke erken seçime gidebilir.

RAPORDA İHLALLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. Kazayla ilgili adli soruşturmanın bu yılsonunda tamamlanması bekleniyor.

ATİNA SOKAKLARI KARIŞTI

Mecliste gensoru önergesi tartışmalarının ardından Atina sokakları ise karıştı.

Parlamento binası önünde toplanan protestocular slogan atarak sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kazaya dair ihmallerin ise ortaya çıkarılması talep edildi.

Bir grup protestocu ile polis arasında arbede yaşandı. Polise taş ve molotofkokteyli fırlatan protestocular çöp konteynerlerini de ateşe verdi. Polis ise olaylara gözyaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir grup eylemci ise parlamento binası önünde oturma eylemi yaptı.