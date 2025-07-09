Yunanistan’da terazi şaştı

Yunanistan’da yıllık enflasyon, Haziran 2025 itibarıyla yüzde 2.8’e yükselerek Eylül 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir önceki ay bu oran yüzde 2.5’ti. Hellenic Statistical Authority verilerine göre, konut fiyatlarındaki artış yüzde 7.2’ye ulaşarak dikkat çekti. Aynı dönemde otel, kafe ve restoranlardaki fiyatlar yüzde 7.1 arttı. İletişim sektöründe yüzde 2.2, sağlık alanında ise yüzde 2 oranında artış gözlendi.

Taşımacılık maliyetlerindeki düşüş, yüzde -1.4’e gerileyerek bir önceki ayki yüzde -2.8 oranına kıyasla daha yavaşladı. Öte yandan, giyim ve ayakkabı sektöründeki artış yüzde 4.9’a gerileyerek enflasyonu hafifletti. Gıda ile alkolsüz içecekler yüzde 2.3, alkollü içecekler ve tütün ise yüzde 1.4 oranında arttı. Eğitimde yüzde 2.6, eğlence ve kültürde yüzde 1.2 oranları ise sabit kaldı. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.8 oranında arttı.