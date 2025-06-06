Yunanistan’da ticaret açığı azaldı, ekonomi durakladı

Yunanistan Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin Nisan 2025 döneminde dış ticaret açığı 3,0 milyar avrodan 2,8 milyar avroya geriledi. Bu iyileşme, ithalattaki düşüş sayesinde sağlandı. İhracat 14,5 oranında azalarak 3,8 milyar avroya gerilerken, bu düşüşün temel nedeni üçüncü ülkelere yapılan satışlarda yaşanan yüzde 22,7’lik daralma oldu. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ise yüzde 8,2 azaldı. İthalat tarafında ise toplamda yüzde 11,4 azalma görüldü ve ithalat 6,8 milyar avroya geriledi. Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerde yüzde 24’lük sert düşüş yaşanırken, AB ülkelerinden gelen ithalat ise yüzde 1 oranında hafif arttı.

Yılın ilk dört ayına bakıldığında, Yunanistan’ın ticaret açığı hafifçe artarak 11 milyar avrodan 11,1 milyar avroya çıktı. Aynı dönemde ihracat yüzde 5,1 azalırken, ithalat yüzde 2,9 geriledi. Ekonomi uzmanları, bu gelişmelerin dış talepteki zayıflamanın devam ettiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Yunanistan Merkez Bankası’nın yayımladığı rapora göre, ülke ekonomisi 2025’in ilk çeyreğinde önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümenin ardından neredeyse durağan kaldı. Bunun temel sebebi net dış talebin olumsuz etkisi oldu. İhracat yüzde 0,9 gerilerken, ithalat yüzde 0,7 arttı. Sabit yatırımlar da yüzde 6,1 oranında sert düştü ve kamu harcamaları yüzde 1,1 azaldı. Buna karşılık, hane halkı tüketimi yüzde 1,3 oranında artış gösterdi ve ekonomik durgunluğa karşı sınırlı bir iyileşme işareti verdi.

Yıllık bazda bakıldığında ise Yunanistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,2 büyüme kaydetti ancak bu, önceki çeyrekteki yüzde 2,5’lik büyüme oranından daha düşük kaldı. Uzmanlar, ihracatın toparlanmaması halinde büyüme ivmesinin zayıf kalabileceği uyarısında bulunuyor.