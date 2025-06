Yunanistan'da Türkiye'ye küfür! Ergin Ataman çıldırdı: Irkçılık

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'la oynadıkları maçta çıldırdı. Yunan taraftarının küfrettiğini öne süren Ataman, “Hiç kimse benim ülkeme 'F… you' diyemez” dedi.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, maç sonunda sert konuştu. Kendisine ırkçılık yapıldığını kaydeden Ataman "Hiç kimse benim ülkeme 'F… you' diyemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'F… you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'F… you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." dedi.

Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.