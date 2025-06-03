Yunanistan'da virüs alarmı verildi

Kaynak: AA
Yunanistan'da virüs alarmı verildi

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyardı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyararak, özellikle yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

EODY tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsünün her yıl özellikle yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda 2025 yazında da vakaların yeniden görülmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Son 15 yılda ülkede toplam 2 bin 88 vaka tespit edilirken, bunların 1471’inde merkezi sinir sistemi belirtileri görüldü, 292 kişi ise hayatını kaybetti.

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