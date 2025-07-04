Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusunda bulunan Koropi kasabasında öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle itfaiye alarma geçti. Yangın, Agios Dimitrios bölgesinde kuru otların bulunduğu alanda başladı. Ancak kuvvetli rüzgârlar sebebiyle alevler kısa sürede kontrolsüz şekilde büyüdü.

Yunan İtfaiye Teşkilatı'nın açıklamasına göre, saat 13.15 civarında başlayan yangın hızla yerleşim alanlarına ulaştı. Koropi Belediye Başkanı, alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar girdiğini duyurdu. Durumun ciddiyeti üzerine havadan müdahale eden uçak ve helikopterlerin sayısı artırıldı.

Tahliye edilen yerleşim yerleri arasında Agios Dimitrios, Galazia Akti ve Althea bulunuyor. Yunan Sivil Koruma Ajansı tarafından bölge halkına iki kez 112 acil uyarı mesajı gönderildi. Mesajda vatandaşlardan Lagonisi yönüne doğru uzaklaşmaları istendi.