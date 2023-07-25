Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yarınki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretini erteledi.

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