Yunanistan'da yemek yiyen 4 Türk kadın masadan kaldırıldı! Ayrımcılığın daniskası yaşandı... Boşaltılan yere ünlü Türk ailesi ile oturdu

Yunanistan’ın Sakız (Chios) Adası’nda bulunan Roussiko adlı restoranda 22 Ağustos’ta yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, yemek yemekte olan dört Türk kadın, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve ailesine yer açmak için işletme sahibi tarafından masalarından kaldırıldı.

Kadınlar, siparişleri gelmeden masadan çıkarılmalarına itiraz ettiklerinde hakaret ve uygunsuz davranışlara maruz kaldıklarını öne sürdü. Ilıcalı ise olayı fark etmediğini belirterek, “Görseydim müdahale ederdim” dedi.

Olayı yaşayan D.Y., T24’e yaptığı açıklamada, restoranda kendileri dışında tüm müşterilerin Yunan olduğunu ve Türk olmaları nedeniyle hedef seçildiklerini iddia etti.

D.Y., “Dört kadın olmamız da bu davranışta etkili olmuş olabilir” dedi. Kadınlar, işletme sahibinin kendilerine “Kalkın, siz Çeşme’ye gidin” dediğini ve olay sırasında fotoğraf çekerken işletmecinin uygunsuz el hareketleri yaptığını belirtti.

D.Y., Acun Ilıcalı ve ailesine durumu sorduklarında herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

ACUN ILICALI’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, olayın restorana giriş yaptıkları sırada gerçekleştiğini ve yaşanan kargaşayı fark ettiğini, kadınların kendileri için masadan kaldırıldığını o an anlamadığını söyledi.

Ilıcalı, “Restorandan 12 kişilik yer istemiştim. Mekan sahibi beni tanıyınca yer olduğunu belirtti. Böyle bir durum yaşandığını bilsem kesinlikle müdahale ederdim. Kadınları sadece uzaktan gördüm” dedi.

D.Y.’nin iddiasına göre, restoranda çalışan bir garson, işletme sahibinin “zengin müşteriler” geldiğinde sıkça bu şekilde davrandığını ifade etti. Olay anında fotoğraf çekmeye başlayan kadınlara, işletme sahibinin el hareketi yaparak poz verdiği de belirtildi. Yaşananlar, sosyal medyada tartışma yaratırken, olayla ilgili henüz resmi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

