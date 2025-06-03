Yunanistan'da zafer Türkiye'nin gurur kadınların

Kaynak: DHA
Yunanistan'da zafer Türkiye'nin gurur kadınların

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Takımı gruptaki 6’ıncı ve son maçında Yunanistan ile karşılaştığı maçtan 1-0 galip ayrıldı

Heraklion şehrinde bulunan Theodoros Vardinogiannis Stadı'nda oynanan mücadeleye Milliler B Ligi 2’nci Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada topladığı 3 puanla 3’üncü sırada çıktı. Maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Maika Vanderstichel, Clothilde Brassard, Siham Boudina ve Audrey Gerbel yönetti.

A Milli Takım C Ligi’ne düşmemek için mutlak galibiyet hedefi ile çıktığı maçın 16’ncı dakikasında Kader’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Kırmızı-beyazlılar Ebru’nun değerlendiremediği penaltı ile öne geçme fırsatını kaçırdı.

MİLLİLER TEK GOLLE KAZANDI

Karşılaşmanın 42’nci dakikasında Melike’nin sağdan ortasında kaleciden seken topu filelerle buluşturan Kader, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 90 dakikada başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Milli Takım bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar bu maçtan galip ayrılırsa UEFA Uluslar B Ligi'nde yoluna devam edecek.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI 50’NCİ MAÇINA ÇIKTI

Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası Yunanistan maçıyla birlikte tarihe geçti. Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Yunanistan ile oynadığımız karşılaşmada Ay-Yıldızlı takımın başında 50’nci müsabakasına çıktı ve Türk kadın futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk teknik direktör oldu.

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