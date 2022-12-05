Yunanistan'daki ''dinleme skandalı'' büyüyor

"Documento" gazetesinin yeni yayımladığı listede telefonlarının dinlenildiği öne sürülenler arasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da dahil olduğu Silahlı Kuvvetler mensupları, milletvekilleri ve gazeteciler yer aldı.



Haberde, Silahlı Kuvvetler mensuplarının telefonlarının "Predator" isimli casus yazılım programla değil, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiği iddia edildi.



Documento gazetesi, daha önce yayımladığı haberlerde eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.