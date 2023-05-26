Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı

Yunanistan'da kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas huzurunda yemin ederek göreve başladı.

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 1

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende geçici hükümette yer alan bakanlar, görevlerine başlamadan önce yemin etti.

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 2

Yeni kabinede Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Vasilios Kaskarelis Dışişleri Bakanlığına getirilirken eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Alkiviadis Stefanis, Savunma Bakanı oldu.

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 3

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Haralambos Lalusis ise kabinede Vatandaşı Koruma Bakanı olarak görev yapacak.

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 4

Yemin töreninin ardından Sarmas liderliğinde ilk kabine toplantısı düzenlendi.

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 5

(Kaynak: AA)

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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 6
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 7
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 8
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 9
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 10
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 11
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 12
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 13
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 14
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 15
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Yunanistan'daki geçici hükümetin bakanları yemin ederek göreve başladı 16
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