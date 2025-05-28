Yunanistan'daki işçilerden İsrail'e protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Komünist Partisi'ne (KKE) bağlı İşçi Sendikası PAME, İsrail'in Atina Büyükelçiliğinin düzenlediği iş konferansını protesto etti.

ETKİNLİK YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yunan basınında yer alan habere göre, Pire Ticaret ve Sanayi Odasına (EBEP) ait bir salonda iş dünyasına hitap eden bir konferans düzenlemeyi planlayan İsrail'in Atina Büyükelçiliği, Pire'deki sendika ve farklı kurumlardan gelen tepkiler üzerine konferansın Atina'daki bir otelde yapılmasına karar verdi.

PAME ise bu sabah konferansın yapılacağı otele giderek eylem yaptı.

"BU TOPLU FELAKETİ KINIYORUZ"

Otelin önünde basına konuşan sendika yetkilileri, "Gazze'deki soykırımı kınıyoruz. Bu toplu felaketi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Otelin kapısına kırmızı boya atarak tepkilerini dile getiren sendikalılar, Yunan hükümetinin İsrail'e destek vermemesini istedi.