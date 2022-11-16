Yunanistan'dan 55 kilo uyuşturucu getirdi 

İHA'nın haberine göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ile Mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen uyuşturucu madde taşıyan araç, Havsa ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 55 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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