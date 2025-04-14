Yunanistan'dan krizi tırmandıracak hamle geldi! '5 dakikada müdahale ederiz' diyerek Türkiye'yi tehdit etmişlerdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in, 9- sarf ettiği sözler, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'nin Yunanistan için 'Bir tehdit olmaya devam ettiğini' öne süren Houpis “Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu” kaydetti ve Yunanların "en ufak bir güvensizlik hissetmemesi gerektiğini" belirtti.

Houpis, Türkiye'nin günlük olarak yeni tartışma konuları gündeme getirdiğini iddia eden Genelkurmay başkanı, Yunanistan'ın ise sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) konularında hassasiyet gösterdiğini öne sürerek “Türk tarafından gelen açıklamalara çok büyük ölçüde toleransımız var ancak gerektiği takdirde beş dakika içinde müdahale etmeye hazırız” dedi.

Ayrıca, ekonomik kriz sonrası giderilen operasyonel eksikliklerle ordunun güçlendirildiğini vurguladı ve gençlere “orduya katılın” çağrısı yaptı.

Houpis, Yunanistan’ın 12 yıllık yeni askeri bütçe planlamasına geçtiğini, teknolojik gelişmelere odaklanıldığını ve özellikle insansız sistemlerin önem kazandığını belirtti. Yeni silahlanma programının, donanma ve hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi, Akdeniz ile Ege’deki savunma hattının sağlamlaştırılması ve adaların stratejik avantajlarının kullanılması üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

SİLAHLANIYORLAR

Bu açıklamaların hemen ardından, Yunanistan’dan yeni bir silahlanma hamlesi haberi geldi. Yunanistan, Fransa ortaklı füze üreticisi MBDA ile Exocet tipi 16 gemisavar füze alımı için anlaşma imzaladı. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun görüşmesinde, deniz güvenliği ve savunma sanayisi iş birliği konuları ele alındı. Lecornu, deniz yollarındaki istikrarsızlığa dikkat çekerken, Dendias “Yunanistan tehdit etmez ama tehdit altındadır” diyerek füze anlaşmasının önemine işaret etti.