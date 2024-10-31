Yunanistan’dan olay sözler geldi: Fatih Terim’i sabote ettiler

Fatih Terim’in son çalıştırdığı takım olan Panathinaikos’ta sular durulmuyor. Kaçan şampiyonluk sonrası Terim’in görevine son verilen Yunan ekibinde Terim’in yerine gelen Martin Alonso ile yollar ayrıldı.

Yunan devinin aldığı karar medyada geniş yer buldu. Çıkan bir haberde ise Fatih Terim pişmanlığı dile getirildi. Haberde takının kadro kalitesine rağmen son 2 ayda yaşananların emsalinin olmadığının altı çizildi.

“FATİH TERİM’İ SABITE ETTİLER”

SportDog'da yer alan haberde, Fatih Terim’in sabote edildiği vurgulanarak şu ifadeler yer aldı.

“AEK kalecisi Brignoli'nin tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim…

"Evet, modern futbol Terim'i geçmişti ama Türk deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler.”

Geçen yılın Aralık ayında Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, 26 maçta 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Yunanistan’a geldiğinde takımı lider olan Terim, sezon sonunda ise şampiyonluğu kaçırdıktan sonra görevine son verildi. Terim, Yunan ekibinde 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.