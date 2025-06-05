Yunanistan'dan skandal hediye! MSB'den sert tepki geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Bakanlık kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis'in Bartholomeos'a verdiği haritaya tepki gösterdi.

SKANDAL HEDİYE!

27 Mayıs Salı günü 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı nedeniyle İstanbul’a gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis, Fener Rum Kilisesi’ni de ziyaret etmişti.

Burada Bartholomeos’la görüşen Hupis, İstanbul’un eski Helen coğrafyasında yer aldığı bir Trakya haritası hediye etmişti.

MSB'DEN 'HELEN HARİTASI'NA SERT TEPKİ

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin şunları söyledi:

“Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz.”

MUHALEFETTEN TEPKİ GELMİŞTİ

Söz konusu 'hediye'ye muhalefet vekillerinden tepki gelmişti. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, durumu sert şekilde eleştirerek Yaşar Güler'e seslenmişti.

Çömez şunları söylemişti:

"Yunan Savunma Bakanı İstanbul'a geliyor. Fener Rum Başpapazı Bartholomeos'a bir harita hediye ediyor. Haritada İstanbul dahil, Türkiye'nin Trakya toprakları Yunan toprağı olarak gösteriliyor. Mevkidaşına bir sözün olacak mı Sayın Yaşar Güler?"