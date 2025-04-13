Yunanistan'dan Türkiye'ye ortalığı karıştıracak tehdit! Haddini iyice aştı...

9-12 Nisan tarihlerinde Delphi’de gerçekleştirilen 10. Delphi Ekonomi Forumu’nda açıklamalarda bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis,Türkiye'yi alçakça tehdit etti.

Houpis, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye her an müdahale etmeye hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin Yunanistan için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Houpis, Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye’nin "her gün revizyonist bir yaklaşımla farklı başlıkları gündeme taşımaya çalıştığını" ifade ederek söylemini daha da sertleştirdi.

TEHDİTKAR SÖZLER

Türkiye'nin NAVTEX açıklamalarını yorumlayan Houpis, “Silahlı kuvvetler her şeye hazır. Yunan vatandaşının bazı açıklamalar karşısında en ufak bir güvensizlik duymasına gerek yok. Bu açıklamaları büyük ölçüde psikolojik nitelikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Alpha TV’den gazeteci Kostas Sarikas’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda açıklamalarda bulunan Houpis, Türkiye'ye karşı “Şartsız ve koşulsuz kararlıyız. Gerekirse beş dakika içinde karşılık veririz” dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de her geçen gün yükselen nüfusu sorulduğunda Houpis “Bir Genelkurmay Başkanı asla rahat uyuyamaz” ifadelerini kullandı. Türkiye'ye karşı Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz döneminde yaşanan "operasyonel eksikliklerin giderildiğini" belirtti.

GENÇLERİ ORDUYA KATILMAYA TEŞVİK ETTİ

Yunanistan'ın askeri harcamaları hakkında da konuşan Houpis, ilk kez 12 yıllık bir askeri bütçe planlamasına geçildiğini, teknolojik gelişmelere odaklanıldığını ve özellikle insansız sistemlerin artık belirleyici rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki gelişmelerine itafen Houpis, "teknolojiler gelişirken, karşı teknolojilerde gelişiyor" dedi.

Yeni silahlanma programının beş temel parametre üzerine kurulduğunu belirten Houpis, mevcut sistemlerin verimli şekilde kullanılması, donanma ve hava kuvvetlerine yeni birimlerin katılması, Akdeniz ve Ege’deki savunma hattının güçlendirilmesi, hava ve deniz kuvvetlerinin hareket alanının genişletilmesi ve adaların kara unsurlarının sunduğu avantajların etkin kullanılması gerektiğini anlattı.

Askeri okulları tercih edecek gençler için de bir çağrılar yapan Houpis, silahlı kuvvetlere katılmanın bir meslek değil bir çağrı olduğunu ve bu yolun hem vatan için hem de birey için anlamlı bir yaşam sunduğunu söyledi.