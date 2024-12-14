Yunanistan’dan Türkiye’ye savaş tehdidi: Gerekirse ordumuz devreye girer

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Vima" gazetesi tarafından yapılan dış politika konferansında bölgede tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu.

Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı noktalarında yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin, Türkiye ile herhangi bir çözüm olasılığı görmediğini belirten Miçotakis, "Ordumuzun geçmişte devreye girdiği zamanlara şahit oldum. Gerekirse bunu tekrar yaparız, ancak böyle bir duruma gerek kalmayacağını ümit ediyorum" dedi.

“TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ’DE ETKİNLİĞİNİ ARTIYOR”

Miçotakis, Türkiye'nin Mavi Vatan ile ilgili görüşlerinin değişmediğinin farkında olduğunu ve Yunanistan'ın bu süreçte pozisyonunu koruduğunu ifade ederken konuşmasında, "Son yıllarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırıyor. Bizim için tek anlaşmazlık konusu Ege ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi meselesi. Kıta sahanlığımızı korumak zorundayız" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Suriye'deki gelişmeler hakkında da konuşan Miçotakis, "Orta Doğu'da yaşanan değişimler büyük önem taşıyor. Yakınlık, Ortodoks unsurun koruyuculuğu ve mülteci krizinde ön safta olmamız nedeniyle burada bir rolümüz var" şeklinde değerlendirmede bulundu.

KIBRIS KONUSUNDA TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMIŞTI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklamaya daha imza atmış ve "Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs'taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye'nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır" ifadelerini kullanmıştı.