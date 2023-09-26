Yunanistan'ı bu kez de Elias Fırtınası vurdu

Yunanistan’da etkili olan Elias Fırtınası, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına neden oldu.

KAYNAK: AA
Yunanistan'ı bu kez de Elias Fırtınası vurdu

Yunanistan’ı Elias Fırtınası vurdu. Ülkenin batı ve orta kesimlerinde fırtına nedeniyle gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Xylokastro kasabasındaki okullarda eğitime ara verilirken, Epirus bölgesinde ve Trikala’da meydana gelen dolu yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçlarda maddi hasara neden oldu.

Meteoroloji yetkililerine göre Mora Yarımadası, Tesalya ve Epirus bölgelerinde dolu yağışıyla birlikte şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde şiddetini arttıracağı belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias düzenlediği basın toplantısında, fırtına öncesi tüm acil durum birimlerinin yüksek alarma geçtiğini belirterek, itfaiye, Özel Afet Müdahale Birimi, ordu ve polisin teyakkuzda olduğunu ifade etti. Kikilias bin 600 polis, 2 askeri birim, 70 afet müdahale personeli ve 110'dan fazla iş makinesinin hazır durumda olduğunu söyledi.

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