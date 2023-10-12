Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir

Editör: Serhat Ağa

Kathimerini'ye konuşan piyasa kaynaklarına göre, İsrail'deki savaş uzun süre sürerse Yunanistan'ın turizm endüstrisine bir darbe inebileceği ve toplam gelenler ile seyahat gelirlerinin %2'ye kadar düşmesinin muhtemel olabileceği belirtildi.

Son 24 saat içinde otel işletmecileri ve havayolları, bireysel gezginler ve gruplar tarafından sürekli iptaller kaydedilirken, birçok havayolu da Yunanistan ile İsrail arasındaki uçuşları durdurdu veya seyahat programlarını ve frekanslarını önemli ölçüde değiştirdi.

Ancak Panhellenic Otelciler Federasyonu'nun görevden ayrılan başkanı Grigoris Tassios'un çarşamba günü şehrin verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, İsrailli ziyaretçilerin toplamın %11'ini oluşturduğunun tahmin edilmesi nedeniyle Selanik turizmine verilecek darbe daha da büyük olacak.