Yunanistan’ın Ajda Pekkan’ı Anna Vissi ve kızı Sofia Karvela Türkiye’de! Milyarder iş insanı John Coustas buluştu

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri dünya yıldızlarını cezbedmeye devam ediyor. Yaz-kış fark etmeden ünlüler ülkemize gelmeye devam ediyor. Son haftalarda sıcak havaların etkisiyle Bodrum ve Marmaris yine ünlüleri ağırladı.

Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Yunanistan’ın “Ajda Pekkan”ı olarak bilinen Anna Vissi, fenomen kızı Sofia Karvela ile Bodrum’da bir hafta geçirdi.

İkili, gündüzleri deniz ve kumsalın keyfini çıkardı, akşamları ise ünlü restoranları gezdi.

Vissi ve Karvela, Bodrum’da geçirdikleri günlerde çok eğlendiklerini ve her yaz Türkiye’ye severek geldiklerini belirtti. Ancak tatilleri bununla sınırlı kalmadı.

Anne-kız, Bodrum’un ardından dostlarıyla bir araya geldi. Marathon’un eski Belediye Başkanı, ünlülerin arkadaşı Ilias Psinakis, lüks yatıyla Marmaris’e geldi.

Ünlü şarkıcı Yunanistan'ı yaktı

Tatilde yalnız olan Psinakis, ünlü armatör John Coustas ve eşi Dimitra ile buluştu.

Grup, Marmaris’in en lüks otelinde eğlendi. Şarkılar söyleyip sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden ekip, unutulmaz anlar yaşadı. Psinakis, “Bu yaz dertsiz, dinlendirici ve en huzurlu tatillerimi geçirdim. Gittiğim her yerde çok keyif aldım. İyi yolculuklar yaptım ve iyi arkadaşlarımla eğlendim” dedi.

ANNA VİSSİ KİMDİR?

Anna Vissi, 20 Aralık 1957’de Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde doğdu. Kıbrıslı Rum asıllı Yunan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

Müzik kariyerine küçük yaşlarda başlayan Vissi, annesi Sophia’nın müzik tutkusundan etkilendi. Üç kız kardeşin en küçüğü olarak büyüdü; babası Nestor Vissi bir market işletiyordu.

Altı yaşında Kıbrıs Konservatuvarı’na kabul edildi. Ailesiyle Yunanistan’a taşınarak Atina’da profesyonel müzik kariyerine başladı.

Ergenlik yıllarında ablası Lia ile “Vissi Kardeşler” grubunu kurdu ve Kıbrıs’ta halk şarkıları söyledi. 1970’lerde Atina’ya yerleşti, 1973’te bir yetenek yarışmasını kazanarak ilk albümü Krama’yı çıkardı.

1980’de Eurovision’da Yunanistan’ı “Autostop” ile temsil ederek 13. oldu ve popülerliğini artırdı. 30’dan fazla albümle Yunan ve Kıbrıs müziğinde efsane oldu. Alpha TV’ye göre 1960’lardan beri en çok sertifikalı ikinci kadın sanatçı, Forbes’a göre ise Yunanistan’ın en etkili ünlülerindendir.

1983’te rock bestecisi Nikos Karvelas ile evlendi; bu evlilik, pop-rock tarzını güçlendirdi. Lambo (1992) ve Klima Tropiko (1996, üçlü platin) gibi albümler üretti.

2006’da Eurovision’da “Everything” ile 9. oldu. Everything I Am albümüyle ABD pazarına girdi, New York ve Los Angeles’ta konserler verdi. Yunan Müzik Ödülleri’nde En İyi Kadın Şarkıcı gibi ödüller kazandı; pop, rock, balad ve opera türlerinde eserler sundu.

Türkiye’de “İnanmam Aşk’a” gibi şarkılarla tanındı, ABD’de de popüler oldu. Demons ve Mala müzikallerinde başrol oynadı.

Geçen yıl 67. doğum gününü kutlayan Vissi, hâlâ Yunan müziğinin “mega-star”ı olarak sahnede.